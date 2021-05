HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Fraport nach Quartalszahlen von 55 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Ein schwacher Jahresstart des Flughafenbetreibers sei zu erwarten gewesen, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ab dem Sommer dürfte die Nachfrage aber wieder anziehen, wovon vor allem vom Tourismus geprägte Flughäfen profitieren dürften./bek/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2021 / 16:25 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



