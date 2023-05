Fraport 46.47 CHF 9.59% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Fraport nach einem Investorentreffen in Paris auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Die Gespräche hätten sich um die Themen Gebührenanhebungen, Kosten und Investitionen, die Entwicklung im Einzelhandel und Kapitalzuteilungen gedreht, schrieb Analyst Patrick Creuset in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Insgesamt seien die Aussagen des Flughafenbetreibers positiv gewesen. Sie passten zu seiner Kaufempfehlung./ajx/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.05.2023 / 12:06 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.