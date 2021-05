HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Fraport auf "Buy" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Dies schrieb Analyst William Fitzalan Howard in einer am Freitag vorliegenden Sektorstudie mit Blick auf aktuelle Trends in der Transportbranche. Diese seien weiterhin stark, zumal viele europäische Länder bereits damit begonnen hätten, coronabedingte Reisebeschränkungen zu lockern. Verglichen mit der Zeit vor Corona sei das Fluggastaufkommen an den europäischen Flughäfen im April auch wieder etwas besser gewesen als im Monat zuvor./la/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2021 / 15:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



