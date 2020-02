ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fraport auf "Buy" mit einem Kursziel von 87 Euro belassen. Analyst Cristian Nedelcu untersuchte in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie die Entwicklung von Luftverkehrsabgaben und den potenziellen Gegenwind durch den Coronavirus. Beides sorge 2020 für Unsicherheit. Fraport und Aena blieben aber unter den Flughafenbetreibern seine beiden Kaufempfehlungen./tih/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2020 / 08:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.