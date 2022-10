NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Flutter von 12800 auf 13600 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Aktien aus der Glücksspielbranche hätten in den vergangenen zwölf Monaten viele Rückschläge erlebt, schrieb Analystin Estelle Weingrod in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie hält dies aber für nicht gerechtfertigt angesichts des Wachstumsprofils. Flutter sei im Vergleich zu anderen Sektorwerten eine eher defensivere Wahl. Das höhere Kursziel für das Unternehmen begründete sie mit dem US-Geschäft, auch wegen des starken US-Dollars./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2022 / 20:37 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2022 / 00:15 / BST





