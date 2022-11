LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Flutter auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 11000 Pence belassen. Die Fußball-Weltmeisterschaft treibe die Online-Einzahlungen des Glücksspielkonzerns und Wettanbieters an, schrieb Analyst James Rowland Clark in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/mis;