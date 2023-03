NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Flutter von 15000 auf 18000 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Papiere der an der Wall Street gelisteten US-Onlinekonkurrenz des Glücksspiel- und Sportwettenanbieters seien etwa doppelt so hoch bewertet, schrieb Analyst James Wheatcroft in einer am Montag vorliegenden Studie. Eine eigene US-Notierung sei daher nur der logische Weg. Sie bringe auch breiteres Anlegerinteresse mit sich./ag/edh;