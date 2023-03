FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Flutter nach Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 16116 Pence belassen. Die Resultate des Glücksspielkonzerns lägen angesichts einer enttäuschenden Geschäftsentwicklung in Australien am unteren Ende der Unternehmenszielspannen, schrieb Analyst Simon Davies in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der gute Start ins neue Jahr untermauere aber die Schätzungen für 2023 und 2024. In Großbritannien sollte sich nach dem schwierigen Vorjahr eine starke Dynamik zeigen./gl/mis;