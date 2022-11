NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Flutter nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 12900 Pence belassen. Eine schwächere geschäftliche Entwicklung in den Regionen Großbritannien/Irland und Australien hätten die übrigen Märkte ausgeglichen, schrieb Analyst James Wheatcroft in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Umsatzziel für den US-Markt habe der Anbieter von Wettspielen erhöht. Es zeichne sich bislang keine Abschwächung der Verbraucherstimmung ab./bek/gl;