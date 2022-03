ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Flutter nach Geschäftszahlen und einem Ausblick auf "Buy" mit einem Kursziel von 16350 Pence belassen. In Großbritannien und Irland sei der Glücksspielkonzern mit dem operativen Gewinn (Ebitda) den Erwartungen hinterhergehinkt, schrieb Analystin Louise Wiseur in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Marktanteil von FanDuel bei Online-Sportwetten in den USA sei im vierten Quartal erneut hoch gewesen, im Vergleich zum dritten Quartal aber etwas zurückgegangen./bek/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2022 / 08:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.03.2022 / 08:12 / GMT



