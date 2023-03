HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Flatexdegiro nach vorläufigen Zahlen von 16 auf 10 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Eckdaten des Online-Brokers seien ordentlich ausgefallen, schrieb Analyst Simon Keller in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für die Jahre 2023 und 2024 habe er jedoch seine Umsatz- und Ergebnisprognosen reduziert. Zudem berücksichtige er nun mehr Geschäftsrisiken als bisher nach den Beanstandungen durch die Bafin an dem Online-Broker. Die Aktie hält der Experte für attraktiv bewertet./edh/mis;