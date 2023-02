NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Flatexdegiro nach vorläufigen Zahlen zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Höhere Zinsen hätten dem Online-Broker im Schlussquartal 2022 geholfen, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer ersten Reaktion am Montag. Daher hätten die Zahlen die Erwartungen klar überboten. Die Entwicklung der Kundenzahlen und der Handelsaktivität bleibe indes schwach./bek/he;