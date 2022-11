NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Flatexdegiro auf "Buy" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Die Aktivitäten der Privatkunden seien im Oktober erneut leicht zurückgegangen, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit Blick auf monatliche Handelszahlen. Auch das Kundenwachstum der Konkurrenz des Onlinebrokers sei zu Quartalsbeginn eher mau gewesen./ag/gl;