HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Flatexdegiro nach vorläufigen Halbjahreszahlen von 30 auf 25 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der gebremste Handelsappetit der Privatanleger im zweiten Quartal habe sowohl bei den Gewinnen als auch der Profitabilität des Online-Brokers deutliche Spuren hinterlassen, schrieb Analyst Christoph Greulich in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Gegenwind sei nicht überraschend gekommen, aber heftiger gewesen als erwartet./ck/tih



