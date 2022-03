HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Flatexdegiro auf "Buy" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Die vorläufigen Kennziffern des Online-Brokers zeugten von einer exzellenten Monetarisierung, da der durchschnittliche Preis pro Transaktion im Schlussquartal weiter gestiegen sei, schrieb Analyst Christoph Greulich in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings drückten vorübergehend die hohen Vermarktungskosten auf die Profitabilität, deren Niveau sollte sich aber im Laufe dieses Jahres wieder normalisieren. Zusätzliche Nachfrage sollte über neue Projekte generiert werden./tav/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.03.2022 / 17:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.