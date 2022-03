NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Flatexdegiro nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Der Umsatz des Online-Brokers sei stark ausgefallen, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Montag vorliegenden Ersteinschätzung. Aufgrund gestiegener Marketingaufwendungen habe sich jedoch die Profitabilität verringert./edh/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.02.2022 / 15:44 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.02.2022 / 15:44 / ET



