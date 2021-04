flatexDEGIRO buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Flatexdegiro nach Zahlen für das erste Quartal von 110 auf 130 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Onlinebroker habe sich dank seines überragenden Abschneidens besser als die Konkurrenz entwickelt und die Jahresziele bereits zum zweiten Mal deutlich angehoben, schrieb Analyst Christoph Greulich in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen könnte das für 2025 gesteckte Ziele für die Zahl der Kundenbereits im kommenden Jahr erreichen./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.04.2021 / 16:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.