NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Flatexdegiro wegen verbesserter Wachstumsaussichten von 54 auf 73 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Onlinebroker dürfte stark vom Zusammenschluss der beiden Häuser Flatex und Degiro sowie der neuen Handelsplattform profitieren, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er erhöhte seine Schätzungen für den Umsatz und Gewinn zum Teil deutlich./zb/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2020 / 16:21 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2020 / 19:00 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.