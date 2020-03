FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Fielmann nach Aussetzung der Dividende auf "Halten" mit einem fairen Wert von 55 Euro belassen. Der Schritt käme nicht überraschend, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Pandemie wird die Geschäftsentwicklung nach Ansicht des Experten temporär erheblich belasten. Aber: "Da Fielmann mit Brillen und Hörgeräten essentielle Gesundheitsprodukte anbietet, dürfte ein großer Teil der Nachfrage nicht einfach wegfallen, sondern in die Zukunft verschoben werden", so der Analyst. Im weiteren Jahresverlauf hält er deswegen starke Aufholeffekte für wahrscheinlich./kro/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2020 / 15:14 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2020 / 16:32 / MEZ



