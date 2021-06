MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Fielmann von "Add" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 78 Euro belassen. Analyst Volker Bosse widmete sich in einer Branchenstudie vom Dienstag der großen Bedeutung des Onlinegeschäfts für den Nicht-Lebensmittelhandel und gab einen Ausblick auf Quartalsberichte. Bei Fielmann zahle sich die Defensivstärke aus, so Bosse. Er rechnet für das zweite Quartal mit einem Umsatzwachstum von gut 58 Prozent und einer Steigerung des Vorsteuerergebnisses um 164 Prozent gegenüber dem sehr niedrigen Vorjahresniveau./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2021 / 15:52 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST





