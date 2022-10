MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Fielmann von "Buy" auf "Add" abgestuft und das Kursziel von 56 auf 33 Euro gesenkt. Der derzeitige Rückgang der Verbraucherstimmungsindikatoren, ausgelöst durch den Krieg in der Ukraine und höhere Inflationsraten, veranlasse ihn zu einer vorsichtigeren Einschätzung der Geschäftsentwicklung für den Rest des Jahres, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es gebe allerdings weiterhin Gründe, den Aktien der Optikerkette grundsätzlich positiv gegenüberzustehen. So seien die strukturellen Wachstumstreiber des Konzerns wie die demografische Entwicklung und der nachhaltige Markttrend hin zu Mehrstärken- und Kontaktlinsen weiterhin voll intakt./la/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2022 / 12:33 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



