MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Fielmann nach Zahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Während der Umsatz im ersten Quartal nicht so stark wie erwartet zurückgegangen sei, habe es sich beim Gewinn umgekehrt verhalten, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Ende März eingeleiteten Kosteneinsparungen sollten aus Sicht von Bosse ab dem zweiten Quartal sichtbar werden./ssc/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2020 / 08:49 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST



