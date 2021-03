ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Fedex vor Quartalsahlen von 368 auf 350 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analystin Allison Landry senkte in einer am Freitag vorliegenden Studie wetterbedingt ihre Ergebnisschätzung (EPS) für den Logistikkonzern. Der Markt sollte dies schon großteils eingepreist haben. Die Anleger dürften dem Deutsche-Post-Konkurrenten aber höhere Kosten und Preise verzeihen, so lange die Umsätze stiegen./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2021 / 09:16 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.