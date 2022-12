NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fedex vor Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal von 192 auf 184 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Kennziffern dürften die Zielvorgaben des Logistikkonzerns verfehlen, schrieb Analyst Brian Ossenbeck in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Zudem sollte der Ausblick auf das laufende dritte Geschäftsquartal schlechter als vom Markt erwartet ausfallen./edh/ck;