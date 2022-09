NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fedex von 214 auf 192 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Aktie werde auf ihrem aktuellen Niveau etwas interessanter, vorausgesetzt die Gewinnentwicklung normalisiert sich und die Kosten werden nachhaltig gesenkt. Gemessen am Free Cashflow seien die Titel aber immer noch nicht günstig, schrieb Analyst Brian Ossenbeck in einer am Freitag vorliegenden Studie./tih/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2022 / 00:58 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2022 / 00:58 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.