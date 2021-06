NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Facebook nach Abweisung einer Wettbewerbsklage der US-Handelsbehörde FTC auf "Overweight" mit einem Kursziel von 390 US-Dollar belassen. Analyst Douglas Anmuth geht davon aus, dass die Behörde die vom Richter offen gelassene Möglichkeit einer aktualisierten Klage binnen 30 Tagen nutzen wird. Die geforderte Zerschlagung des Online-Netzwerks sei damit aber unwahrscheinlicher geworden, was er als klar positiv für Facebook werte, schrieb der Experte in einer am Dienstag vorliegenden Studie./gl/edh



