NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Facebook nach Quartalszahlen von 330 auf 360 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das Anzeigengeschäft auf dem sogenannten sozialen Netzwerk habe sich kräftig erholt, schrieb Analyst Douglas Anmuth in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im Schlussquartal seien die Einnahmen auf Jahressicht so stark gestiegen wie letztmals im dritten Quartal 2018. Antreiber sei im Weihnachtsgeschäft der Drang zum Online-Shopping gewesen./bek/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2021 / 01:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2021 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.