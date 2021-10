NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Facebook mit "Outperform" und einem Kursziel von 425 US-Dollar in die Bewertung aufgenommen. Auf dem Gebiet der Online-Netzwerke gebe es aktuell einfach nichts vergleichbares, schrieb Analyst Brad Erickson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie des Instituts. Facebook habe unübertroffenes Wissen über die Verbraucher der Welt gewonnen. Die nächste Wachstumsphase und damit weitere Kursgewinne hingen nun aber davon ab, inwieweit es dem Unternehmen gelinge, seine Beziehung zu seinen fast 3 Milliarden Nutzern zu vertiefen./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2021 / 16:01 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2021 / 16:01 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.