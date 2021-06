NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat ExxonMobil auf "Overweight" mit einem Kursziel von 76 US-Dollar belassen. Die jüngsten personellen Veränderungen im Management sollten den Ölkonzern ermutigen, über Veränderungen im Unternehmensportfolio weg von fossilen Energieträgern nachzudenken, schrieb Analyst Phil Gresh in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er traut Exxon Mobil zu, weiter die Dividende ab einem Brent-Ölpreis von unter 50 Dollar je Barrel abdecken, den Schuldenabbau forcieren und ein Branchenführer beim Übergangsprozess hin zu Erneuerbaren Energieträgern werden zu können./gl/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2021 / 00:01 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2021 / 05:00 / EDT





