NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Evotec von 35 auf 28 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analystin Zoe Karamanoli befürchtet laut einer am Montag vorliegenden Studie weiteren Verkaufsdruck in den Papieren des Wirkstoffforschers. Problem ist aus ihrer Sicht das fehlende operative Ergebnisziel (Ebitda) für das Gesamtjahr. Karamanoli liegt für die kommenden Jahre unter dem Marktkonsens. Ein Ergebniswachstum von aus ihrer Sicht im Schnitt 31 (Konsens 42) Prozent bis 2025 in Verbindung mit der niedrigen Bewertung spreche dennoch für enormes Kurspotenzial, so die Expertin./ag/ajx;