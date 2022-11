NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Evotec nach Quartalszahlen von 38 auf 34 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Pharmaforscher habe ein wenig enttäuscht, weshalb er seine Umsatz- und Gewinnschätzungen gesenkt habe, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er bleibe aber angesichts der Wachstumsdynamik zuversichtlich, was die Erreichbarkeit der Ziele für 2025 angehe. Dazu sei die Aktie attraktiv bewertet./gl/ajx;