HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Evotec auf "Buy" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Evotec steht in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf der Favoritenliste für Deutschland, Österreich und die Schweiz für das zweite Halbjahr. Das Unternehmen gehöre weltweit zu den führenden Serviceanbietern in der frühen Forschungs- und Entwicklungsphase von Medikamenten, schrieb Analyst Gerhard Orgonas. Die Plattform der Hamburger helfe Pharmaunternehmen, den Entwicklungsprozess um etwa 30 Prozent zu verkürzen und die Kosten um die Hälfte zu senken im Vergleich zur Forschung im eigenen Haus./ag/jha/



