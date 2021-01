MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Evotec nach dem Online-Pharmatag von Bayer von 28 auf 33 Euro angehoben und die Einstufung auf "Add" belassen. Der Fokus habe auf einem P2X3-Antagonisten gelegen, der aus einer Partnerschaft zwischen dem Wirkstoffforscher und den Leverkusenern hervorgegangen sei, schrieb Analyst Bruno Bulic in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Substanz soll ursprünglich bei einer bestimmten Form des chronischen Hustens helfen und nun Bayer zufolge auch zur Behandlung der überaktiven Blase und diabetisch neuropathischer Schmerzen verwendet werden. Bulic berücksichtigte die beiden neuen Indikationen in seinem Modell und verschob zudem den Bewertungszeitraum in die Zukunft./la/ag



