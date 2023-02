Evonik 20.41 CHF 2.97% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktie des Chemiekonzerns Evonik vor Zahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 19,30 Euro belassen. Analystin Georgina Fraser rechnet laut einer am Montag vorliegenden Branchenstudie für das Schlussquartal 2022 mit einem Ergebnis im Rahmen der Konsenserwartungen, während der diesbezügliche Ausblick auf 2023 dahinter zurückbleiben dürfte. Verantwortlich dafür sei die große Bedeutung des Consumer-Geschäfts, in dem der Abbau von Lagerbeständen belasten könnte./gl/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2023 / 23:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





