LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Evonik auf "Overweight" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Analyst Sebastian Satz senkte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schätzung für den operativen Gewinn des Spezialchemiekonzerns. Er begründete dies mit einer erwarteten ausgeprägteren Saisonalität im vierten Quartal. Damit liege er nun nahe an der Mitte der Prognosespanne./ck/mis;