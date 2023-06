NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Evonik vor Quartalszahlen von 27 auf 25 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Angesichts der jüngsten Gewinnwarnungen im Sektor und seines jüngsten Gesprächs mit dem Management geht Analyst Chetan Udeshi in einem am Freitag vorliegenden Ausblick davon aus, dass die im ersten Quartal in Aussicht gestellte Ergebniserholung im zweiten Jahresviertel wesentlich bescheidener ausfällt als bislang erwartet. Daher habe er seine Quartalsprognose für das operative Ergebnis (bereinigtes Ebitda) des Spezialchemiekonzerns um 16 Prozent reduziert und liege nun 13 Prozent unter der Konsensschätzung. In der Folge sinken auch seine Jahresschätzungen bis 2025./edh/tih;