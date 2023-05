NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Evonik nach Quartalszahlen von 28 auf 27 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Spezialchemiekonzern habe seine vor der Zahlenvorlage gesenkten Schätzungen ein wenig übertroffen, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dass Evonik das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) 2023 nun eher am unteren Ende der Zielspanne sehe, dürfte die Konsensschätzungen für die Kennziffer sowie für das bereinigte Ergebnis je Aktie etwas sinken lassen. Er revidierte seine diesbezüglichen Schätzungen ebenfalls nach unten, sieht die Aktie aber sehr günstig bewertet. Die Kurserholung hänge indes vom Tempo der Gewinnerholung in den kommenden Quartalen ab./gl/la;