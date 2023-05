NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Evonik auf "Overweight" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Das erste Quartal sei einen Touch besser als erwartet gewesen, schrieb Analyst Chetan Udeshi am Dienstag in einer ersten Reaktion auf den Bericht. Das nun an das untere Ende der Spanne revidierte Jahresziel für das operative Ergebnis komme aber wohl nicht ganz überraschend./ag/gl;