NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Evonik nach Quartalszahlen des Chemiekonzerns auf "Overweight" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die Mitte der Zielspanne für das diesjährige bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) erscheine etwas anspruchsvoll, zumal die Methioninpreise seit Jahresbeginn weiter gesunken seien, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er senkte daher seine Schätzungen für das bereinigte Ebitda sowie das Ergebnis je Aktie ein wenig, seine Prognose für den Barmittelzufluss wegen höherer Investitionen hingegen deutlich. Die dennoch beibehaltene Anlageempfehlung begründete Udeshi mit der weiter sehr günstigen Bewertung der Aktie./gl/mis;