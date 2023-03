NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Evonik nach Quartalszahlen des Chemiekonzerns auf "Overweight" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Einer enttäuschenden Ergebnisentwicklung stehe ein besserer Barmittelzufluss gegenüber, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der bereinigte Ergebnisausblick (Ebitda) des Spezialchemiekonzerns auf 2023 entspreche den Erwartungen./gl/edh;