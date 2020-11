FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Evonik auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 28 Euro belassen. Der Spezialchemiekonzern beteilige sich am Aufbau einer grünen Wasserstoffinfrastruktur und liefere innovative Technologie für Elektrolyseure, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie zur Grünen Wasserstoffstrategie der Europäischen Union bis 2050. Das Unternehmen habe ansonsten ein robustes und wenig zyklisches Portfolio, das weiter optimiert werden soll./la/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2020 / 11:41 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2020 / 11:47 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.