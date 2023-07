NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Evonik auf "Hold" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Evonik setze sich auf die lange Liste der weiter unter schwachen Endmärkten leidenden Chemiekonzerne, schrieb Analyst Chris Counihan am Montag in seiner ersten Reaktion auf die Gewinnwarnung. Anzeichen auf Besserung gebe es aktuell nicht./ag/tih;