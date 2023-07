NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Evonik von 17,70 auf 17,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Chris Counihan senkte seine diesjährige Schätzung für den Betriebsgewinn (Ebitda) auf ein Niveau, das elf Prozent unter der Unternehmenszielspanne und fünf Prozent unter dem Konsens liegt. Die derzeit schwachen Endmärkte lenkten den Fokus verstärkt auf das Erreichen der Gewinnprognose und anschließend auf die Verschuldung sowie die Verlässlichkeit der Dividende, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Studie./tih/edh;