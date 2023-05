NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Evonik auf "Hold" mit einem Kursziel von 17,70 Euro belassen. Es werde in dem angespannten Umfeld für das Chemieunternehmen zunehmend schwieriger, die Ziele für den Free Cashflow zu erreichen, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick gehe aber immer noch von einer merklichen Erholung im zweiten Halbjahr aus./mf/gl;