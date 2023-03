NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Evonik nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 18,80 Euro belassen. Das bereinigte operative Quartalsergebnis des Chemiekonzerns habe sowohl seine als auch die Konsensschätzung verfehlt, schrieb Analyst Chris Counihan in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Dazu beigetragen habe vor allem die Sparte "Sonstige". Auch angesichts des verhaltenen Ebitda-Ausblicks für das erste Quartal und das Gesamtjahr rechnet Counihan mit Druck auf den Aktienkurs an diesem Donnerstagmorgen./ck/edh;