NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Evonik nach Zahlen für 2021 auf "Hold" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Der Spezialchemiekonzern sei den Gewinnerwartungen etwas hinterhergehinkt, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Dabei hätten die Sparten Specialty Additives und Smart Materials sich weniger gut entwickelt als gedacht und die Sparten Nutrition & Care sowie Performance Materials besser als erwartet. Der Jahresgewinnausblick bewege sich auf dem Niveau der Markterwartungen./mis/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2022 / 01:45 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2022 / 01:45 / ET



