HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Evonik nach einem Gespräch mit dem neuen Chief Innovation Officer Andreas Fischer auf "Hold" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Fischer habe einen Überblick über die Schritte gegeben, die der Spezialchemiekonzern unternommen habe, um die Forschung über alle Segmente hinweg zu bündeln, schrieb Analyst Sebastian Bray in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dabei habe auch auch der Umsatz, der mit einer Gruppe von sechs innovativen Wachstumsfeldern in Verbindung stehe, im Zeitraum von 2015 bis 2020 deutlich gesteigert werden können./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2021 / 17:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.