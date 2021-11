FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Evonik nach Zahlen von 29 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Wachstumsdynamik des Chemiekonzerns in den ersten neun Monaten dürfte kurzfristig erhalten bleiben, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das margenschwache Geschäft mit Superabsorbern solle 2021 zur Abspaltung vorbereitet werden./edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2021 / 13:52 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2021 / 14:24 / MEZ



