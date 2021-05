HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Evonik nach Quartalszahlen von 28 auf 29 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Während der Chemikalienhersteller mit den Geschäftszahlen in diesem Jahr das Vor-Corona-Niveau übertreffen dürfte, habe dies die Notierung der Evonik-Aktie bereits geschafft. Damit sei das weitere Kurspotenzial zunächst begrenzt, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./bek/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2021 / 12:25 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.