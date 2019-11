LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Evonik nach Zahlen zum dritten Quartal von 24 auf 25 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Sebastian Satz nahm in einer am Mittwoch vorliegenden Studie Anpassungen an seinen Schätzungen vor. Er erwartet 2020 von dem Spezialchemiekonzern marktkonform ein leichtes operatives Gewinnwachstum. Entscheidend dürfte sein, ob jüngste Preiserhöhungen für das Tierfuttereiweiß Methionin zu einem Trend werden./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2019 / 17:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2019 / 05:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.